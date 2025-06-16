Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sevilla'nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sevilla&#039;nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İspanyol ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Matias Almeyda'nın getirildiğini duyurdu.

Sevilla'da yeni teknik direktör belli oldu. 2024-2025 sezonunu Joaquin Caparros ile tamamlayan kırmızı-beyazlılar, sezon sonu itibarıyla yollarını ayırdı. Sevilla'da boşalan teknik direktörlük görevine Arjantinli Matias Almeyda getirildi.

Sevilla'nın yeni teknik direktörü Matias Almeyda oldu - 1. Resim

Almeyda, futbolu bıraktıktan hemen sonra 2011-2012 sezonunda teknik direktörlük kariyerine River Plate ile başladı. 51 yaşındaki teknik adam son olarak AEK Atina takımını çalıştırdı.

3 yıllık sözleşme imzalanan Almeyda, futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Sevilla forması da giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Geleneksel lezzet tarımı değiştirebilir! Yüzyıllardır soframızdan eksik olmuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe'de Miroshi'ye Almanya kancası! İki kulüp sıraya girdi - SporGöztepe'de Miroshi'ye Almanya kancası! İki kulüp sıradaBeşiktaş tarihi geliri açıkladı! Serdal Adalı'dan Dikilitaş projesi açıklaması - SporSerdal Adalı'dan Dikilitaş projesi açıklaması!Eyüpspor'dan Kerem Demirbay hamlesi! Transfere yeşil ışık - SporEyüpspor'dan Kerem Demirbay hamlesi! Transfere yeşil ışıkGalatasaray'da istenmeyen adam! Nelsson, Trabzonspor’a önerildi - SporNelsson Süper Lig kulübüne önerildi! Ayrılık yakınGalatasaray'a kötü haber! Ter Stegen kararını verdi - SporGalatasaray'a kötü haber! Ter Stegen kararını verdiKader haftası! Osimhen'in geleceği belli oluyor... Yeni teklif yolda - SporOsimhen'in geleceği belli oluyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...