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Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia ediliyordu! Arda Turan ile ilgili ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia ediliyordu! Arda Turan ile ilgili ilk açıklama
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan'ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia edilmişti. Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan ile ilgili iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Özkaya, "Arda Turan'ın her türlü kararına saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Futbolu bırakmasının ardından Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan ve başarılı bir grafik çizen Arda Turan'ın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile anlaştığı iddia ediliyordu.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan ile ilgili çıkan iddialara dair ilk kez konuştu.

Radyospor'a açıklamalar yapan Özkaya konuyla ilgili şunları söyledi:

"HER TÜRLÜ KARARINA SAYGILIYIZ"

"Şu anda benim bildiğim bir şey yok. Arda kararını versin devam etmek isterse eder, etmek istemezse gider. Bizim açımızdan hiçbir sorun yok. Arda'nın her türlü kararına saygılıyız. Karar tamamen kendisine ait."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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