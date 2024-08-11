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Sifan Hassan, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Atletizm kadınlar maratonda Hollandalı Sifan Hassan, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar maratonda Hollandalı Sifan Hassan, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında kadınlar maraton yarışının finali yapıldı.

Hollandalı Sifan Hassan 2.22.55 derecesiyle, Londra 2012'de Etiyopyalı Tiki Gelana'ya ait (2.23.07) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.

Bu disiplinde Etiyopyalı Tigst Assefa 2.22.58'le gümüş, Kenyalı Hellen Obiri 2.23.10 derecesiyle bronz madalya kazandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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