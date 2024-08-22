Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Sivasspor, Kongolu orta saha Samuel Moutoussamy'yi kadrosuna kattı

Sivasspor, Kongolu orta saha Samuel Moutoussamy'yi kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sivasspor, Kongolu orta saha Samuel Moutoussamy&#039;yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı.

Sivasspor, Kongolu orta saha Samuel Moutoussamy'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaştı.

Kente gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Paris'te 12 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapısında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen Moutoussamy, geçen sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı.

Kariyerinde 215 maça çıkan Moutoussamy, 7 gol attı, 7 asist yaptı.

Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Premier Lig'in yıldızı için Galatasaray devreye girdi! Ayrılık kararı almıştı... - SporG.Saray, İngiliz yıldızın peşine düştüEminevim, Alanyaspor'un forma sırt sponsoru oldu - SporEminevim, Alanyaspor'un forma sırt sponsoru olduBeşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldı - SporJackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldıAvrupa turu! Üç temsilcimiz deplasmanda avantaj arıyor - SporAvrupa turu! Üç temsilcimiz deplasmanda avantaj arıyorVan Bronckhorst, Lugano maçı öncesi konuştu: Sentetik zemin problem olmaz - SporBronckhorst, Lugano maçı öncesi konuştu: Hedefimiz gruplarFerdi’nin valizi hazır! Fenerbahçe’den İngiltere’ye gitmek için haber bekliyor - Sporİngiltere’ye gitmek için haber bekliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...