Sivasspor sezonu 3 puanla kapattı! Kayserispor'u tek farkla geçtiler
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'den 2023/24 sezonunun son hafta mücadelesinde Sivasspor ve Kayserispor karşı karşıya geldi.
İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI
Mücadelenin 9. dakikasında Fode Koita'nın golüyle Sivasspor öne geçerken Joseph Attamah 24. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmazken devre 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
SİVASSPOR İKİNCİ YARIDA GÜLDÜ
İkinci yarıda Sivasspor yeniden öne geçti. Ev sahibi ekipte Mijo Caktas, 53. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti ve Sivasspor'u üstünlüğe taşıdı. 90 dakika sonunda skoru koruyan Sivasspor, sahadan galibiyetle ayrılıp sezonu 3 puanla bitirdi.
Sivasspor aldığı galibiyetle puanını 54 yaptı, Kayserispor ise 42 puanda kaldı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi