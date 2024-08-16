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Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor'a konuk olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor ile Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.

Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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