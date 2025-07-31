Solskjaer'den Gedson ayrılığı için itiraf

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile futbolculardan Felix Uduokhai, UEFA Avrupa Ligi eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlgili Haber Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının oynanacağı stat belli oldu

Solskjaer, "Rakibimizi analiz ettik, evet farkındayız. İki gol bulmak zorundayız. Bu maçta kendimizi sahaya iyi yansıtmalıyız. Oyunumuzu geliştirmeliyiz. İyi çalıştık, iyi şekilde antrenman yaptık. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Maçın ilk yarısı bitti. Şimdi ikinci yarısı oynanacak. Birinci golü atmamız gerekiyor. Birinci golü atmak bizim için çok önemli" diye konuştu.

GEDSON İTİRAFI

Fernandes'in takımdan ayrılmasıyla ilgili bir soruya da cevap veren Norveçli teknik adam, "Gedson Fernandes sadece harika bir futbolcu değil harika da bir karakter. Kulüpte, tesiste herkes onu çok seviyor. Ona iyi şanslar diliyorum. Ayrıldığında herkes çok duygusaldı. Geçen hafta çok iyi futbol oynadı. Gideceğini bilmesine rağmen çok profesyonel davrandı. Bir yolunu bulacağız, Gedson’un yerine. Geçen hafta Kartal ilk 11’de oynamadı. Sonra oyuna girdi. Joao Mario var. Farklı noktalardaki oyuncular, Gedson’dan farklı iş yapacak oyuncular var. Gedson’un yerine başka oyuncu da getirmeyi düşünüyoruz. Başkanımız bu anlamda istekli" ifadelerini kullandı.

"HOCA OLARAK BEN DE ÇOK HEYECANLIYIM"

Çok iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini vurgulayan Solskjaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orkun ve Tammy gibi üst düzey oyuncuları takıma aldık. Daha iyi bir takım kurmak için efsaneleri oluşturmak için de üst düzey oyuncular arıyoruz. Hoca olarak ben de çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz dört buçuk haftadır beraberiz. Sezon 11 ay sürecek. Kupalar için mücadele edecek takımı ortaya çıkaracağımı düşünüyorum."

"ORKUN'UN UFAK TEFEK SAKATLIKLARI VAR"

Orkun ile ilgili bir soru üzerine de konuşan Ole Gunnar Solskjaer, "Orkun’un ufak tefek sakatlıkları var. Yüzde yüz hazır değil. Bizim için önemli bir oyuncu. Bugün takım ile idman yapacağından da emin değilim. Önemli bir oyuncu olduğu için onu buraya getirdik. Yarınki mücadele için fiziksel olarak hazır olmadığını söyleyebilirim. Az önce de söylediğim gibi sezon 11 ay. Eğer Orkun’un oynaması çok riskliyse ona göre bir aksiyon alacağız" açıklamasında bulundu.

FELİX UDUOKHAİ: "KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Siyah-beyazlı oyuncu Felix Uduokhai ise, "Öncelikle çok önemli bir maç olduğunu söylemem gerekiyor. İlk maçtan sonra yaptıklarımızı analiz ettik. Kendimizi geliştirmek için çok iyi antrenmanlar yaptık. Kendi aramızda da konuştuk. Hem taktiksel takım anlamında hem de bireysel anlamda kendimizi bu maçta göstermek istiyoruz. Sabırsızım ve heyecanlıyım. Kazanmak zorunda olduğumuz bir mücadele. İki gol farkını kapatmamız gerekiyor. Tek maç ve yarın neler olacağını göreceğiz. Her şey biraz matematik ile alakalı, iki gol atmak zorundayız ki skoru eşitleyelim. Kazanmak zorundayız. Yarın daha iyi olmak zorundayız. Bu anlamda ilk maçta en iyi mücadelemizi ortaya koyamadık, oyunumuzu oynamadık. O yüzden yarın ne yapıp ne edip kazanmak zorundayız" dedi.

"BİZİM GÖREVİMİZ TARAFTARIN TEPKİSİNİ İYİYE ÇEKMEK"

Sezonun ilk maçında taze bir enerji getirmek istediklerini ancak başaramadıklarını ifade eden Uduokhai, "Taraftarımız bizim için büyük bir güç. Hem kendi sahamızda hem de deplasmanda bizim için iyi bir destek. Hiçbir oyuncu için iyi değil. Kendi taraftarı tarafından kötü tezahürata ve ıslıklanmaya maruz kalmak. Bizim görevimiz taraftarın tepkisini iyiye çekmek. Yani taraftarların bizi alkışlayacağı ve bizi izlerken keyif alacağı futbol oynamak. Bunu hak ediyorlar. Bunu yapmak zorundayız. Yarından başlayarak ben bunu yapabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.