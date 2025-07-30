Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçının oynanacağı stat belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geleceği stadyum belli oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kendi stadyumunu kullanamayan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Beşiktaş'ı Polonya'nın Krakow kentindeki Reymana Stadyumu'da konuk edecek.

GEÇMİŞİ 1912'YE DAYANIYOR

Krakow şehrinin en köklü spor kulüplerinden Wisla Krakow'un sahası olan ve ülkenin en önemli statları arasında yer alan Reymana Stadyumu'nun geçmişi 1912 yılına dayanıyor. Polonya futbolunun önemli statlarından Reymana, yıllar içinde birçok kez yenilenerek günümüzdeki modern halini aldı.

2009'DA YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Wisla Krakow'un efsanevi futbolcusu Henryk Tomasz Reyman'dan adını alan stadyum, Polonya futbolunun önemli merkezlerinden kabul ediliyor. Miejski Stadyumu adıyla da anılan stat, 2009'da başlayan kapsamlı yenileme süreciyle yeniden inşa edildi.

33 bin 130 seyirci kapasiteye sahip Miejski Stadyumu, modern mimari anlayışla şekillendirilerek UEFA ve FIFA standartlarına uygun bir kompleks halini aldı. Stat, 2010 yılında tamamlanan yenileme çalışmaları sonrası farklı organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

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SHAKHTAR, SAVAŞ NEDENİYLE KRAKOW'DA

Ukrayna’daki savaş nedeniyle ülkesinde maç oynayamayan Shakhtar Donetsk, Beşiktaş ile oynayacağı rövanş karşılaşması için Krakow'daki bu stadı tercih etti.

Ukrayna ekibi önceki turda Finlandiya'nın Ilves Tampere takımını ise Slovenya'nın Ljubljana kentinde ağırladı.