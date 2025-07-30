UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maç! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk kamp kadrosu açıklandı
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, 4-2'lik yenilginin rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşması için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow şehrine gitti.
Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; Polonya kafilesinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ile yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları yer aldı.
Siyah-beyazlıların Shakhtar Donetsk maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.
Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda yarın TSİ 21.00'de başlayacak.