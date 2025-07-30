Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maç! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maç! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk kamp kadrosu açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, 4-2'lik yenilginin rövanşında Shakhtar Donetsk ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu karşılaşması için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Polonya'nın Krakow şehrine gitti.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu rövanşında Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre; Polonya kafilesinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Sayman Çağatay Abraş ile yönetim kurulu üyesi Aykut Torunoğulları yer aldı.

Siyah-beyazlıların Shakhtar Donetsk maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroy, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Tammy Abraham, Semih Kılıçsoy.

Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı, Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda yarın TSİ 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kuyruk ne zaman doğuyor? 2025 Kuyruk doğumu tarihi belli olduİstanbul Büyükçekmece'de korkutan yangın! Ekipler teyakkuza geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü olimpiyat şampiyonu Laura Dahlmeier ölü bulundu! - SporÜnlü olimpiyat şampiyonu ölü bulundu!Gitti, gidecek derken her şey bir anda değişti! Mourinho'nun İrfan Can Kahveci kararı - SporGitti, gidecek derken çok şaşırttı! Mourinho'nun kararı...Acun Ilıcalı, Süper Lig'den 3 transfer yapıyor! Trabzonspor'dan 2 futbolcu var - SporAcun, Süper Lig'den 3 transfer yapıyor! 2'si Trabzonspor'danDonnarumma'dan haber var! İtalyanlar transferi duyurdu: Galatasaray'ı üzecek flaş gelişme - Sporİtalyanlar transferi duyurdu: 40 milyon euro...Sürpriz ayrılığın sebebi ortaya çıktı! Serdal Adalı inanamadı: Gedson Fernandes'i Beşiktaş'tan koparan o konuşma - SporGedson gerçekleri: Ayrılık sebebi ortaya çıktıKadıköy'de imzalar atıldı, Ali Koç "rekor" diyerek duyurdu! Transfer için tek cümle etti - Sporİmzalar atıldı, Ali Koç "rekor" diyerek duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...