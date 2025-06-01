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Solskjaer'den net mesaj: "Beşiktaş için elimden geleni yapacağım"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, sezonun sona ermesinin ardından hedeflerini açıkladı. Norveçli çalıştırıcı, "Taraftarımızın gurur duyacağı bir takım kurmak için çalışıyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalarda bulundu.

Solskjaer'den net mesaj:

Başkan Serdal Adalı'nın "3 tane direkt oyuncu almamız lazım" sözlerine atıfta bulunan Solskjaer, "Başkanımız, "3 tane direkt oyuncu almamız lazım" demişti. Bu oyuncular da elimizdeki oyuncuları geliştirecek ve yardımcı olacak. Bu şekilde düşünüyorum. Geldiğimde hedefim takımı Avrupa'ya götürmekti. Elemelerden başlayacağız. Bu sezon hazırlıklarını biz şampiyon gibi yapacağız, şampiyon gibi düşünüp yapacağız. Şu anda her şey çok iyi. Başkanımız çok hırslı iyi bir takım kurma konusunda, ben de öyle. Taraftarımızı gururlandıracak bir takım kurmak zorundayız. Taraftarımızın önümüzdeki yıl gurur duyacağız bir Beşiktaş için elimden geleni yapacağım." dedi.

Solskjaer'den net mesaj:

Transfer planlarıyla ilgili de konuşan Solskjaer, "Takımda yetenekli oyuncularımız var. Hangi pozisyonlara oyuncu alacağımızı söyleyemem ama geriye, ortaya ve öne oyuncu alacağız. İhtiyacımız var. Bize antrenmanda da, maçta da kalite getirecek oyuncular almalıyız. Toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Doğru oyuncular getirmek zorundayız. Hata yapma lüksümüz yok. İyi, hırslı oyuncular getirmek zorundayız ki takımı yükseltebilsinler." ifadelerini kullandı.

Solskjaer'den net mesaj:

"GELECEK SEZONUN PLANINI YAPACAĞIZ"

Sezon değerlendirmesi de yapan Solskjaer, "Bugün işimizi yaptık iyi oynadık kazandık. Kayserispor da Samsunspor karşısında iyi bir çaba gösterdi diyebilirim, denediler. Aslında dördüncülüğümüzün kararı bugün verilmedi. Sezon boyunca aldığımız sonuçlar bizi bu noktaya getirdi. Biz göreve başladığımızda altıncı yedinci sıradaydık. Takımı yukarı taşımaya çalıştık ve taşıdık. Domine etmemiz gereken maçlarda bunu başaramadık. Gelecek sezon bunu yapmaya çalışacağız. Başkanımız çok istekli, kendisi başarılı bir iş adamı ve futboldan da anlıyor. Kendisiyle beraber gelecek sezonun planını yapacağız. Bu sezonki bazı maçlarda iyi performans gösterdik, o performansı istikrarlı hale getirmeye çalışacağız." açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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