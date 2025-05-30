Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni sportif direktör olarak Okan Özkan'la anlaşma sağladı. Mario Branco'nun yeni adresi ise Orta Doğu olabilir.

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi. Sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, yeni projedeki görüş ayrılıkları nedeniyle Branco'nun görevine son verildi.

ÜÇ YILDIR GÖREVDEYDİ

Portekizli futbol adamı, Fenerbahçe'deki üç yıllık serüveninin ardından kulüpten ayrılırken, Orta Doğu'dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine ise Okan Özkan getirildi. Sports Digitale'in haberine göre Devin Özek'e de Okan Özkan'a yardımcı olması için teklif götürüldü.

MOU KALMASINI İSTEDİ

Jose Mourinho, Mario Branco'nun devam etmesini istedi ancak bu isteği kabul görmediği iddia edildi.