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Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Mario Branco dönemi sona erdi. Sarı-lacivertliler, yeni sportif direktör olarak Okan Özkan'la anlaşma sağladı. Mario Branco'nun yeni adresi ise Orta Doğu olabilir.

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi. Sportif direktör Mario Branco ile yollar ayrıldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, yeni projedeki görüş ayrılıkları nedeniyle Branco'nun görevine son verildi.

Son Dakika: Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı - 1. Resim

ÜÇ YILDIR GÖREVDEYDİ

Portekizli futbol adamı, Fenerbahçe'deki üç yıllık serüveninin ardından kulüpten ayrılırken, Orta Doğu'dan gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

Son Dakika: Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı - 2. Resim

Sarı-lacivertli kulüpte sportif direktörlük görevine ise Okan Özkan getirildi. Sports Digitale'in haberine göre Devin Özek'e de Okan Özkan'a yardımcı olması için teklif götürüldü.

Son Dakika: Fenerbahçe'de üçüncü ayrılık! Mario Branco ile yollar ayrıldı - 3. Resim

MOU KALMASINI İSTEDİ

Jose Mourinho, Mario Branco'nun devam etmesini istedi ancak bu isteği kabul görmediği iddia edildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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