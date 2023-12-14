Son dakika! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten transfer müjdesi ‘En kısa sürede halledeceğiz’

14 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:46

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara güzel haberi verdi. Büyük bir yıldızın takıma dahil edileceğini belirten Özbek, transferde bombayı patlattı.

DURSUN ÖZBEK’TEN TRANSFER MÜJDESİ

A Spor’a konuşan Özbek’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Konuyla ilgili çalışmalarımıza çok önceden başladık. Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz.

“EN KARİYERLİ HAKEMİMİZ… KÜSMEMELİ”

Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar.

“BU FEDERASYONU BİZ SEÇTİK”

Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi."