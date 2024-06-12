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Son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son olarak Beşiktaş&#039;ı çalıştırmıştı! Fernando Santos&#039;un yeni takımı belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu. Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Santos'un getirildiğini açıkladı. 

Sezon arasında Beşiktaş'ın başına geçen ancak istenilen performansı gösteremeyen Portekizli teknik adam Fernando Santos, Azerbaycan milli takımıyla anlaştı. 

AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi. 

SANTOS'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ 

Fernando Santos Beşiktaş'ta çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik 5 yenilgi almıştı.

2016'DA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

2014'ten 2022 yılına kadar Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos, 2016'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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