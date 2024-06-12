Son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Fernando Santos'un yeni takımı belli oldu. Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Santos'un getirildiğini açıkladı.
Sezon arasında Beşiktaş'ın başına geçen ancak istenilen performansı gösteremeyen Portekizli teknik adam Fernando Santos, Azerbaycan milli takımıyla anlaştı.
AZERBAYCAN FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI
Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi.
SANTOS'UN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Fernando Santos Beşiktaş'ta çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik 5 yenilgi almıştı.
2016'DA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
2014'ten 2022 yılına kadar Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos, 2016'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanmıştı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi