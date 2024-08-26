Spor yazarları Fenerbahçe'nin farklı galibiyetini değerlendirdi! "Tarih Fred'i yazacak"

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u ezici bir futbolla 5-0 yendi. Sarı-lacivertli takımın yıldızı Fred, hat-trick yaparak maça damga vurdu. Spor yazarları Kanarya'nın galibiyeti ve Brezilyalı yıldızın şovunu değerlendirdi.

Fenerbahçeli Fred, Rize'de kariyer gecesini yaşadı. Sarı-lacivertlilerin, Karadeniz ekibi karşısında aldığı 5-0'lık galibiyette 3 kez fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcunun performansını spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumlar...

UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE'NİN KALBİ FRED

Bu farklı sonuçta başrol, Fenerbahçe'nin kalbi Fred'in... Fred sahada olunca İsmail daha çok İsmail, Szymanski daha çok Szymanski gibi oynuyor. Brezilyalı oyuncu sadece oynamıyor, etrafındakileri de oynatıyor. Fred'in yanı sıra bir ekstra parantezi de Mert Müldür için açmak gerek. Bence Ferdi’nin de ayrılmasıyla artık Fenerbahçe’de as oyuncu statüsüne yükselecek Mert. Dün 35’te Maximin’e bir servisi var. 54’te de maçı koparan golün mimarı o. Samuel sakatlıktan döndüğünde birilerinin Mourinho’nun kulağına Mert’i sol bekte kullanabileceğini fısıldaması gerek. (Hürriyet)

GÜRCAN BİLGİÇ: İSVİÇRE ÇAKISI FRED

Zoru kolaya çeviren, İsviçre çakısı Fred'di. Mourinho'nun Lille etabındaki şikayetlerinde de ilk maddeydi oyuncunun yokluğu. Göztepe deplasmanında da sahaya atamadılar O'nu. Ama şarkısı var: Dönüşü muhteşem oldu. (Sabah)

İLKER YAĞCIOĞLU: ANTRENMAN MAÇI GİBİYDİ

Kağıt üzerinde zor görünen Rize deplasmanı, Fenerbahçe için adeta bir antrenman maçı havasındaydı. İlk 45 dakika Sarı-Lacivertliler, pozisyon üretmekte zorlansa da, 1 gol atan ve Dzeko ile yüzde yüzde 1 gol pozisyonundan yararlanamayan bir takım vardı sahada. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2 de penaltısı verilmedi maçın ilk bölümünde. Rakip Rizespor ise sadece 1 kez tehlikeli gelebildi Fenerbahçe kalesine. (Takvim)

AHMET ÇAKAR: TARİH FRED'İN HAT-TRICK'İNİ YAZACAK

Fred'in Fenerbahçe'ye katkısı göz ardı edilmemeli. Adeta F.Bahçe'nin olmazsa olmazı. Dün gece hat-trick yaptı, her ne kadar gollerin çoğunda Gökhan'ın hataları olsa da tarih Fred'in hat-trick'in yazacak. Maçın hakemi özellikle ilk yarı önemli hatalar yaptı. Daha 4, dakikada Fred'e gösterdiği sarı kart manasız ve haksız. Ayaklar çarpışıyor. Oosterwolde'nin düşmesi ya da düşürülmesi pozisyonunda devam kararı verdi. Bence haklı, böyle basit bir penaltı olmamalı. Ama ilk yarının sonlarında Fred, Rize ceza alanına girdiğinde sol topuğuna darbe alıyor, penaltıydı. (Sabah)

VOLKAN DEMİREL: FRED'Lİ VE FRED'SİZ FENERBAHÇE

5-0'lık skorda Fred'in katkısı çok. İlk dakikada bana göre Fred'in sarı kart gördüğü pozisyonda önce Fred'e bir faul var ama Fred sarı kart gördü. Gol ve penaltı pozisyonu var Fred'in içinde olduğu. Fred'siz Fenerbahçe ve Fredli Fenerbahçe arasında büyük fark var. (TV 100)

ERCAN GÜVEN: O FENERBAHÇE BU F.BAHÇE

Muhtemelen bu sezonki en iyi maç başlangıcıydı Fenerbahçe'nin. En iyi maç bitirişi ve tabelası olduğu ise kesin! Sokaktaki büyük bıkkınlığın ve kızgınlığın onlar da farkında olmalıydı. Tempoluydu. Orta sahaya hakimdi. Sabırlıydı takım. Çünkü özgüveni yerindeydi. Geçiş oyunlarının vazgeçilmezi ve üstadı Fred dönmüştü. Onun varlığı diğer futbolcuları ne kadar etkiledi bilemem ama Szymanski ve İsmail de birer vites üstteydiler sanki. Fenerbahçe'nin oyununa şapka çıkarmak zorunda kalan Rizespor'un kendi kalesine gönderdiği "bonus" ile skor 0-5 oldu ki, ardında her futbolcuyu diri ve oyunun içinde tutmak isteyen Mourinho'nun beş futbolcuyu sahaya sürmesi vardı. İrfan Can ve En Nesyri en başta. Görünüşe göre rayına oturdu Fenerbahçe'nin şampiyonluk treni. Hızlı giden geçsin. Lakin ne Fenerbahçe'nin ne Mourinho'nun traversler üzerinde zıplayan tekerleklerle perişanları oynama hakkı yoktu. (Milliyet)