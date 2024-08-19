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St. Gallen-Trabzonspor karşılaşmasında Miguel Nogueira düdük çalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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St. Gallen-Trabzonspor karşılaşmasında Miguel Nogueira düdük çalacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'e konuk olacağı ilk maçta Portekizli hakem Miguel Nogueira görev alacak.

St. Gallen-Trabzonspor maçında Portekizli hakem Miguel Nogueira düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

Müsabakada Portekiz Futbol Federasyonundan Bruno Miguel Carmo Vieira dördüncü hakem, Andre Narciso VAR ve Fabio Oliveira Melo AVAR görevini üstlenecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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