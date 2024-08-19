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St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçının hakemi Mohammed Al-Emara oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
St. Patrick&#039;s Athletic-Başakşehir maçının hakemi Mohammed Al-Emara oldu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yapacağı ilk maçta Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Mohammed Al-Emara düdük çalacak.

St. Patrick's Athletic-Başakşehir maçını Fin hakem Mohammed Al-Emara yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Al-Emara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.

Fin Peiman Simani'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Almanya'dan Sören Storks VAR ve Patrick Hanslbauer AVAR görevini üstlenecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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