Stuttgart'ta Hoeness'ten Okan Buruk'a eleştiri: "Doğru değil"

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Okan Buruk'un Ermedin Demirovic ve El Khannouss ile ilgili yaptığı transfer açıklamalarına tepki gösterdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Stuttgart maçı sonrası Demirovic ve El Khannouss'un transfer döneminde takip edildiğine yönelik sözlerine Alman ekibinden eleştiri geldi.

"İKİ OYUNCU İÇİN DE ENDİŞE ETMİYORUM"

Kendisine yöneltilen soru üzerine Demirovic ve El Khannouss'un durumuyla ilgili rahat olduğunu belirten Alman çalıştırıcı Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. İki oyuncu için de endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum." dedi.

"BU ŞEKİLDE KONUŞMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bir teknik direktörün, başka takım oyuncularıyla ilgili konuşmasını doğru bulmadığını kaydeden Hoeness, "Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı. Ancak bir teknik direktörün, başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya transfer etmeyi düşündüğüm oyuncular hakkında konuşmam. Bence bu pek doğru bir hareket değil." diye konuştu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala