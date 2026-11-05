Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Stuttgart'ta Hoeness'ten Okan Buruk'a eleştiri: "Doğru değil"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Stuttgart'ta Hoeness'ten Okan Buruk'a eleştiri: "Doğru değil"
Başlık ResmiStuttgart'ta Hoeness'ten Okan Buruk'a eleştiri: "Doğru değil"

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Okan Buruk'un Ermedin Demirovic ve El Khannouss ile ilgili yaptığı transfer açıklamalarına tepki gösterdi.

Kaydet
|

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Stuttgart maçı sonrası Demirovic ve El Khannouss'un transfer döneminde takip edildiğine yönelik sözlerine Alman ekibinden eleştiri geldi.

"İKİ OYUNCU İÇİN DE ENDİŞE ETMİYORUM"

Kendisine yöneltilen soru üzerine Demirovic ve El Khannouss'un durumuyla ilgili rahat olduğunu belirten Alman çalıştırıcı Hoeness, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam. İki oyuncu için de endişe etmiyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Stuttgart maçının yıldızı Batrakov
SPOR

Stuttgart maçının yıldızı Batrakov'a büyük onur: UEFA aday gösterdi

"BU ŞEKİLDE KONUŞMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bir teknik direktörün, başka takım oyuncularıyla ilgili konuşmasını doğru bulmadığını kaydeden Hoeness, "Okan Buruk ile tanıştım ve bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı. Ancak bir teknik direktörün, başka takımların oyuncuları hakkında bu şekilde konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya transfer etmeyi düşündüğüm oyuncular hakkında konuşmam. Bence bu pek doğru bir hareket değil." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.