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Stuttgart maçının yıldızı Batrakov'a büyük onur: UEFA aday gösterdi

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Stuttgart maçının yıldızı Batrakov'a büyük onur: UEFA aday gösterdi
Başlık ResmiStuttgart maçının yıldızı Batrakov'a büyük onur: UEFA aday gösterdi

Galatasaray'ın taraftarı önünde 2-0 kazandığı Stuttgart maçına attığı 2 golle damga vuran Rus futbolcu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları sona erdi. "Haftanın futbolcusu" ödülü için adaylar arasında Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da yer aldı.

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BATRAKOV'UN RAKİPLERİ

Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, LASK'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den İspanyol futbolcu Fabin Ruiz, diğer adaylar arasında bulunuyor.

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da 12 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiAleksey Batrakov, Galatasaray'da 12 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin evinde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, galibiyetin mimarlarından olmuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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