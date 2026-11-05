Stuttgart maçının yıldızı Batrakov'a büyük onur: UEFA aday gösterdi
Galatasaray'ın taraftarı önünde 2-0 kazandığı Stuttgart maçına attığı 2 golle damga vuran Rus futbolcu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları sona erdi. "Haftanın futbolcusu" ödülü için adaylar arasında Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da yer aldı.
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BATRAKOV'UN RAKİPLERİ
Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, LASK'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den İspanyol futbolcu Fabin Ruiz, diğer adaylar arasında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekibin evinde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, galibiyetin mimarlarından olmuştu.