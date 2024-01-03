Süleyman Seba’nın manevi oğlu Cemil Kazancı Büyükekşi'nin yerine TFF başkanı oluyor iddiası

3 Ocak 2024 20:27 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 20:42

Türk futbolu 18 gün içinde üç büyük sarsıntı yaşadı. Meler’e atılan yumruk, İstanbulspor’un sahadan çekilmesinin yankıları bitmeden bu defa da Süper Kupa oynanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifası bekleniyordu ancak şimdilik görevine devam ediyor.

Riyad’da Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleri ve pankartlarıyla sahaya çıkmasına izin vermemesinin ardından Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı iptal edilmiş ve iki takım da Türkiye'ye dönmüştü.

Yaşanan olayların ardından Büyükekşi'nin yerine gelecek isim de belli oldu.

CEM KÜÇÜK: ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Süper Kupa’nın iptal olmasının ardından bir kulis bilgisi paylaştı. Küçük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşananların sorumlusunun TFF olduğunu belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istediğini öne sürdü.

YERİNE CEMİL KAZANCI GELİYOR!

Gazeteci İsmail Er'in sosyal medyadan paylaştığı haberde; "TFF başkanı Mehmet Büyükekşi gönderiliyor. Büyükekşi'nin yerine eski Başkan Süleyman Seba’nın veliahtı ve manevi oğlu Cemil Kazancı geliyor. Liste çok güçlü" ifadeleri kullanıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yaşanan krizin ardından istifa edeceği iddiaları yalanlandı

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 1961 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Şaban Cemil Kazancı'dır. Aslen Rizeli olan Cemil Kazancı, iş hayatına aile grup şirketlerinde atılmıştır.

İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik yapan Kazancı, daha sonra Grup’un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek maksadıyla, 1997 senesinde faaliyete geçen Aksa Enerji’nin kuruluşunda aktif rol aldı. Cemil Kazancı, Kazancı Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır. 2023 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye'nin en zenginleri listesinde 2,5 milyar dolar servetiyle 7. sırada yer almaktadır.