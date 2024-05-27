Süper kral İcardi: Milyonluk teklifleri reddettim
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray’ın golcüsü Mauro İcardi, “Bana milyonlarca euroluk teklifler geldi. Galatasaray’ı sevdiğim için buradayım” derken, “Bir kupa daha kazandık, rekorlar kırarak yaptık bunu. Burada olarak 25. şampiyonluk için yardım edeceğim. Umarım seneye de burada olacağım” dedi.
Mauro İcardi 2023-24 sezonunun gol kralı oldu. Dün de Konyaspor ağlarını havalandıran Arjantinli yıldız 25 gole ulaşarak Edin Dzeko ile girdiği yarışı önde tamamladı.
33 GOLE KATKI VERDİ
İcardi ligde sekiz de asist yaparak sarı kırmızılı takımın 33 golüne katkıda bulundu ve geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonlukta en büyük payın sahibi oldu. Maçın ardında tribünlerdeki taraftarların âdeta bağrına bastığı futbolcu takım arkadaşlarının tebrik yağmuruna tutuldu.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi