Süper kral İcardi: Milyonluk teklifleri reddettim

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 04:45 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 04:48 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın golcüsü Mauro İcardi, “Bana milyonlarca euroluk teklifler geldi. Galatasaray’ı sevdiğim için buradayım” derken, “Bir kupa daha kazandık, rekorlar kırarak yaptık bunu. Burada olarak 25. şampiyonluk için yardım edeceğim. Umarım seneye de burada olacağım” dedi.