Süper Kupa maçının tarihi belli oldu! Ali Koç canlı yayında açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merakla beklenen Süper Kupa maçının tarihine dair açıklamada bulundu. Koç, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maçın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Nisan ayında oynanacağını belirtti.

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Süper Kupa maçının tarihine dair son dakika gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen maçın ne zaman oynanacağına dair son bilgiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında verdi.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Halk TV'de konuşan Koç, "Süper Kupa maçının yerel seçimlerden sonra Nisan ayında oynanacağı kesin. Biz de bir planlama bekliyoruz kendi planımızı yapmak için ama TFF'den kesin bir tarih henüz gelmedi" dedi.

"BU BİZİM ÜSTÜMÜZE KALACAK BİR MESELE DEĞİL"

Ali Koç, Suudi Arabistan'da aralık ayının sonunda oynanması planlanan ancak yaşanan tartışmalar sonrası ertelenen Süper Kupa maçında yaşanan krizin sorumlusu olarak Fenerbahçe'nin gösterildiğini ancak bunun doğru olmadığını da belirtti.

Koç, "Bu bizim üstümüze kalacak bir mesele değil. TFF ile Suudi Arabistan arasındaki sözleşmeden bizim bilgimiz yok. En az suçlu Suudiler. Adamlar kendi sınırlarını koymuşlar zaten. Bizi bilgilendirseydiniz ya hiç gidilmezdi ya da ona göre önlem alınırdı" dedi.

FERDİ KADIOĞLU AYRILACAK MI?

Fenerbahçe Başkanı Koç, sarı lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu ayrılacağının sinyalini de verdi.

Sözleşmesi iki sezon sonra sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Koç, "Genç futbolcular Avrupa'ya çok erken gidiyor. İnşallah Arda Güler'e bu olmaz ama neredeyse hepsi geri döndü. Doğru zamanda doğru yere gitmek gerekiyor. Ferdi çok güzel gelişti ama artık yeni bir hikâye yazma zamanı geldi. Benim düşüncem Ferdi sezon sonunda yeni bir hikâyeye yelken açacaktır" ifadelerini kullandı.