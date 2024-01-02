Süper Kupa'nın oynatılacağı şehir belli oldu! Erdoğan devreye girdi, kulüpler de onay verdi
Son dakika haberleri... Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı yaşanan anlaşmazlıklar sonrası ertelenmişti. İki takımında kısa süre içinde oynamak istediği maçın yeri için masada tek seçenek bulunuyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanması planlanan ve ertelenen Süper Kupa maçı, Atatürk tişört ve pankartlarına izin verilmemesi üzerine iptal edildi.
Ertelenen final maçının ne zaman ve nerede oynanacağı da taraftarlar tarafından oldukça merak ediliyor. Süper Kupa finalinin ertelenmesiyle ne zaman ve nerede oynanacağı hakkında ortaya atılan iddia ise iki takımın da Ankara'yı istediği yönünde...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREDE
Müsabaka takviminin çok sıkışık olmasından kaygılanan federasyon, ‘Süper Kupa’ finali tarihinin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la istişare ederek belirleneceği iddia edildi.
SÜPER KUPA NEREDE OYNANACAK?
Nerede oynanacağı ise daha büyük tartışmalara neden olan final maçı için Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin, federasyonun kendilerine bu konu hakkında görüşlerini almaları halinde, ‘Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Ankara’da oynanması doğru olacaktır’ cevabı vereceği iddia edildi.
Kaynak: Oda TV