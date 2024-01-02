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Süper Kupa finali sonrası şehrin reklam panolarında yayınlamıştı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yeni soruşturma
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçının ertelenmesine ilişkin reklam panolarında yayınladığı yazı ile ilgili soruşturma başlattı.
29 Aralık Cuma akşamında Suudi Arabistan'a Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelenmişti.
Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin birçok yerinde yer alan dijital reklam panolarında "Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu Halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz" yazısını yayınlamıştı.
Başkan Özcan hakkında "Çöl faresi bedeviler” ifadeleri sebebiyle soruşturma açıldı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı