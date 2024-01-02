Süper Kupa finali sonrası şehrin reklam panolarında yayınlamıştı! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yeni soruşturma

2 Ocak 2024 14:55 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 15:03

29 Aralık Cuma akşamında Suudi Arabistan'a Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçı ertelenmişti.

Bunun üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin birçok yerinde yer alan dijital reklam panolarında "Çöl faresi bedevilere, Atatürk'ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu Halkı adına kutluyorum. Atatürk'süz Türkiye olmaz" yazısını yayınlamıştı.

Başkan Özcan hakkında "Çöl faresi bedeviler” ifadeleri sebebiyle soruşturma açıldı.