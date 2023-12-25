25 Aralık 2023 18:15 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 00:07

Kuzey Irak'taki hain saldırılarda verdiğimiz 12 şehit sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 7 günlük yas ilan etti. Özcan, yas kurallarına uymayanlara yaptırım olacağını söyledi.

KONSERLER İPTAL

Tanju Özcan, yaptığı açıklamada "Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak için Bolu Belediyesi sınırları içinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Bu süre boyunca canlı müzik başta olmak üzere her türlü eğlence faaliyeti yasaklandı. Ayrıca Bolu Belediyesi’nin yılbaşı gecesi düzenleyeceği Emircan İğrek konseri de iptal edildi" ifadelerini kullandı.

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA

"Allah şehitlerimize rahmet etsin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diyen Özcan "Yas kararımıza uymayanlara karşı, idaremiz tarafından gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.