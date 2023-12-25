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    Bolu Belediyesi, 7 günlük yas ilan etti! Emircan İğrek konseri iptal oldu

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kuzey Irak'taki 12 şehit için 7 günlük yas kararı aldı. Özcan, belediye sınırları içerisinde her türlü eğlencenin yasaklandığını duyurdu. Böylelikle yılbaşı gecesi yapılması planlanan Emircan İğrek konseri de iptal oldu. Yasağa uymayanlara ağır ceza var.

    Bolu Belediyesi, 7 günlük yas ilan etti! Emircan İğrek konseri iptal oldu
    Güncel Haberleri  / Haber Merkezi

    Kuzey Irak'taki hain saldırılarda verdiğimiz 12 şehit sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 7 günlük yas ilan etti. Özcan, yas kurallarına uymayanlara yaptırım olacağını söyledi.

    Bolu Belediyesi, 7 günlük yas ilan etti! Emircan İğrek konseri iptal oldu

    KONSERLER İPTAL

    Tanju Özcan, yaptığı açıklamada "Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak için Bolu Belediyesi sınırları içinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Bu süre boyunca canlı müzik başta olmak üzere her türlü eğlence faaliyeti yasaklandı. Ayrıca Bolu Belediyesi’nin yılbaşı gecesi düzenleyeceği Emircan İğrek konseri de iptal edildi" ifadelerini kullandı.

    Bolu Belediyesi, 7 günlük yas ilan etti! Emircan İğrek konseri iptal oldu

    YASAĞA UYMAYANLARA CEZA

    "Allah şehitlerimize rahmet etsin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diyen Özcan "Yas kararımıza uymayanlara karşı, idaremiz tarafından gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.

    Haber Merkezi /  - Güncel
    Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖzcanKuzey IrakŞehit
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