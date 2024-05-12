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Süper Lig 36. hafta sonuçları ve puan durumu | Anlık skorlar

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Süper Lig 36. hafta sonuçları ve puan durumu | Anlık skorlar

Spor Haberleri

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan 10 karşılaşma saat 19.00'da başladı. İşte anlık skor ve puan durumu...

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de 36. hafta maçları saat 19.00'da başladı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenmesi halinde Fenerbahçe'nin yaşayacağı olası puan kaybıyla şampiyonluğunu ilan edecek.

SÜPER LİG 36. HAFTA SONUÇLARI | CANLI

19.00 Fenerbahçe- Kayserispor (Ülker)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Konyaspor-Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

19.00 Sivasspor-Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

19.00 Hatayspor-Ankaragücü (Mersin)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

Düzenleyen:  - Spor
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