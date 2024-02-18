Süper Lig devinden sürpriz anlaşma! Resmi açıklama geldi, Manchester City ile birleştiler

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Manchester City’nin sahiplerinden City Group, Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile ortak bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma ile birlikte Süper Lig devi M.City'nin bünyesine geçmiş oldu. Başakşehir kulübünden ilk resmi açıklama geldi.

2019-2020 Süper Lig şampiyonu Başakşehir resmen Manchester City'nin bünyesine girdi. İngiliz kulübünün ortaklarından City Group, Başakşehir ile ortaklaşa anlaşmaya vardı.

İNGİLİZ MEDYASINDA GÜNDEM OLMUŞTU

Dün akşam saatlerinde İngiliz medyasından The Guardian tarafından yapılan haberde "Başakşehir Futbol kulubü, Manchester City'nin de sahibi olan City grubuna satışının ön protokolü imzalanmak üzere" ifadeleri kullanılmıştı. Gelen haber kafaları karıştırırken beklenen açıklama sonunda geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! SÜPER LİG DEVİ ARAPLARA SATILDI

Çıkan haberler sonrası Başakşehir kulübünden ilk resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir, City Football Group ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi.

İstanbul Başakşehir’in resmi internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Anlaşmaya göre CFG, büyümeyi ve başarıyı hedefleyen İstanbul Başakşehir’e uzun dönemli futbol stratejisi, oyuncu tarama, transfer ve süreçlerin eğitimlerini de kapsayan çeşitli futbol projelerinde danışmanlık verecek. CFG aynı zamanda, oyuncu transfer stratejileri, akademi gelişimi ve veriye dayalı içgörülerin kullanımı konusundaki en iyi uygulamaları ile İstanbul Başakşehir FK’ye uzun dönemli planlama ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan yönlendirmeler sağlayacak.

Bunun karşılığında CFG, hırslı bir futbol ülkesi ve yetenek havuzu geniş olan Türkiye’de bilgi birikimini arttıracak ve ilişkiler geliştirecek. Bu anlaşma aynı zamanda, CFG’ye, gelişen futbol alanlarında ortak vizyona sahip bir kulüp ile iş birliği yapma fırsatı da sağlayacak.”

Öte yandan City Football Group'un bünyesinde yer alan bazı takımlar şu şekilde:

- Manchester City FC

- Girona FC

- Melbourne City FC

- Montevideo City Torque

- New York City

- Mumbai City FC

- Yokohama F. Marinos

- Troyes (100%)

- Bahia

- Palermo