İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında TMSF yönetimine geçen Eyüpspor, eski sahipleri Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özkaya'nın sahibi olduğu Eyüpspor ile 8 şirketine TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

Soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, 6 Mayıs'ta "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

KULÜP YENİ GELİŞMEYİ DUYURDU

TMSF yönetimindeki Süper Lig ekibi Eyüpspor'un, Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildiği duyuruldu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçen Eyüpspor'umuzda yeni bir gelişme yaşandı. Kulübümüz, eski sahipleri Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'a iade edildi." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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