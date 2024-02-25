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    • Haberler > Spor > Süper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı! Adana Demirspor Başkanı 'nedenini sonra anlatırım' diyerek istifa etti

    Süper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı! Adana Demirspor Başkanı 'nedenini sonra anlatırım' diyerek istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig ekibinde üst düzey ayrılık kararı! Adana Demirspor Başkanı &#039;nedenini sonra anlatırım&#039; diyerek istifa etti
    Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak istifa ettiğini duyurdu. "Nedenini sonra anlatırım" diyen Sancak, görevi Metin Korkmaz'a devretti.

    Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan istifa kararı geldi. 

    MAVİ ŞİMŞEKLERDEN İSTİFA KARARI

    Ligde çıktığı son 10 maçta da galibiyet alamayan Mavi Şimşekler'de Başkan Murat Sancak görevinden istifa etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum. Niye, niçin diye sorgulamayın. Nedenini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım." dedi.

    NEDENİNİ SORMAYIN, SONRA ANLATIRIM

    Murat Sancak'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    "Çok değerli Adanademirspor taraftarları, şu dakika itibarıyla başkanlığı Metin Korkmaz’a devrediyorum, niye niçin diye sorgulamayın, öyle gerektiği için nedenini ve niçinini sezon sonu bir basın toplantısıyla anlatırım.

    Sizlerden çok ricam Metin Korkmaz'ın etrafında kenetlenin ve gereken desteği verin. Bana saygı duyuyorsanız ve bu takımı seviyorsanız destek verin, daha güçlü yarınlara diyorum ve hakkınızı helal edin.

    Benim hakkım varsa helaldir. Allah'a emanet olun bu takım ligde kalacaktır merak etmeyin. Ama bu hale gelmesine sebep olanlarla birebir uğraşacağıma ve daha yüksek sesle uğraşacağıma emin olun ve bana güvenin."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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