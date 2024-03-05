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Süper Lig yayın ihalesinin detayları belli oldu: Yarısı güncel, yarısı sabit kur üzerinden

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süper Lig yayın ihalesinin detayları belli oldu: Yarısı güncel, yarısı sabit kur üzerinden

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig’in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media Group, bu meblağın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını ise 31,3 liralık kurdan ödeyecek.

İhale şartnamesi uyarınca yayıncı kuruluş, ödemeyi taahhüt ettiği tutarın yarısı yani 91 milyon dolarlık yükümlülük için güncel döviz kuruna tabi olacak.

Yayın bedelinin kalan 91 milyon dolarlık ödemesindeyse teklifin yapıldığı 2 Mart 2024 gününün kuru olan 31,3 lira baz alınacak.

Anlaşmaya göre, sezon içinde Kasım 2024’te 10 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleşecek olursa bu ödemenin 5 milyon doları o günün döviz kuru üzerinden yapılırken kalan 5 milyon dolarlık ödemenin ise kuru 31,3 liradan işlem görecek.

Belirlenen 31,3 liralık kur, bir sonraki sezon enflasyon oranında artırılacak.

GELİR DAĞILIMININ KISTASLARINI KULÜPLER BİRLİĞİ BELİRLEYECEK

Yeni ihale sonucu 182 milyon dolara yükselen yayın gelirinin takımlara, federasyona ve alt lige ne şekilde dağıtılacağına Kulüpler Birliği karar verecek.

Son 7 sezondur yayın gelirinin paylaşımında, önce federasyona yüzde 4 ve alt liglere yüzde 18’lik dilim ayrılıyor. Kalan meblağ ise şöyle dağıtılıyordu:

- Yüzde 37’si Süper Lig ekiplerine katılım bedeli olarak eşit şekilde

- Yüzde 46’sı takımların performansına göre

- Yüzde 11’i geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında

- Yüzde 6’sı sezon sonunda ilk 6’ya giren takımlar arasında pay ediliyor.

-Kıstaslar değişmezse bir galibiyetin ödülü yaklaşık 6 milyon lira olacak

Süper Lig yayın ihalesinin detayları belli oldu: Yarısı güncel, yarısı sabit kur üzerinden - 1. Resim

Kulüpler Birliği, yayın geliri dağılımında herhangi bir değişikliğe gitmezse takımların kazancı yüzde 113 ila 141 oranında artacak.

Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86,5 milyon lirayı kasasına koyacak

Takımlar alacakları her galibiyette 5,98 milyon lira, her beraberlikte ise 2,99 milyon lira kazanacak.

Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7,18 milyon liralık ödülün sahibi olacak.

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanacak ekibin şampiyonluk primi ise 86 milyon lira.

Süper Lig’de 19 takımla oynanacak 2024-25 sezonunda, takımların minimum yayın geliri payları ve bu payların bu sezonla (2023-24) karşılaştırması şöyle:

Süper Lig yayın ihalesinin detayları belli oldu: Yarısı güncel, yarısı sabit kur üzerinden - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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