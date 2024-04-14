Süper Lig'de 32.hafta maçı! Rizespor- Antalyaspor canlı blog

Süper Lig'in 32.haftasında son 2 haftayı galip kapatan Rizespor, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'unu ağırlıyor. Saat 16:00'da başlayan maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

14.04.2024 15:49

🔥MAÇTA 11'LER

👉Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

👉Antalyaspor: Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa

14.04.2024 15:47

📌SON 2 MAÇTIR KAZANIYORLAR

👉Ligdeki son iki maçını maçını da kazanan Rizespor, Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'u konuk ediyor. Karadeniz ekibi, hem iyi gidişatını hem de Avrupa kupaları hedefini sürdürmeyi amaçlarken, Sergen'in öğrencileri de yine bu maçı kazanıp rakibiyle puanını eşitleme amacında.