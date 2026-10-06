Süper Lig'de ayrılık: İstifada ısrar etti, yönetim ne yapsa vazgeçmedi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, istifa kararında ısrarcı olması üzerine teknik direktör Metin Diyadin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını duyurdu.

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Süper Lig'in ilk 6 haftasında topladığı 7 puanla 13'üncü sırada yer alan temsilcisi Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi.

Metin Diyadin, kırmızı-siyahlılarda 2025-2026 sezonunda iki ayrı dönemde teknik direktörlük yapmıştı.

"YAZILI İSTİFA VERDİ, BİR ŞEY YAPAMADIK"

Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Arda Çakmak, Metin Diyadin'in istifa talebini dün yönetim kurulu olarak kabul etmediklerini hatırlattı. Diyadin'in bugün kulübe gelerek istifa kararının kesin olduğunu söylediğini aktaran Çakmak, "Yönetim olarak kendisinden memnun olduğumuzu ifade ettik. Bugün kendisi kulübe geldi. Ben dışarıdaydım. Başkan vekilimiz Arif (Ölmez) Bey ve diğer arkadaşlar ile görüşmüş. Dönmeyeceğini söylemiş. 'Kesin kararlıyım, ben ve ekibim bırakıyoruz' demiş. Yazılı olarak da istifa etmiş. Yazılı da istifasını verince bir şey yapamadık. Bu saatten sonra da tutamadık. Kendisi istifa etti. Bunun üzerine karşılıklı anlaştık, hakkını hukukunu kendisine teslim ederek sözleşmeyi sonlandırdık" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ilk iki haftası Fenerbahçe ve Göztepe'yi yenen Gençlerbirliği, 3'üncü hafta Erzurumspor ile berabere kaldı. Başkent ekibi, daha sonra Trabzonspor, Kasımpaşa ve Başakşehir'e yenildi.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Ligin 7'nci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Çakmak, "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız" diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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