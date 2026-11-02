Süper Lig'de güncel puan durumu: Zirvede işler değişti

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi tamamlandı. Ligde 10. haftanın perdesi 7 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği'nin Alanyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçla kapandı. Konyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray, 25 puanla liderliğini sürdürdü.

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Sezonun 10. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği, sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Lige 2 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan ve 7 haftadır maç kazanamayan kırmızı-siyahlılar, puanını 11'e çıkardı. Alanya temsilcisi ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray, haftanın açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Amed Sportif Faaliyetler, ağırladığı Eyüpspor'u 5-1, Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 ile geçerek haftayı kayıpsız kapattı. Diyarbakır ekibi, 23 puanla ikinci, Trabzon temsilcisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Haftanın çekişmeli geçen maçlarından Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi 2-2 sona erdi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 19'a yükselterek dördüncü sırada kendine yer buldu. Lacivert-beyazlı takım ise 17 puana yükselerek Beşiktaş'ı bir basamak geride takip etti.

Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak altıncı basamağa geriledi.

Ligin 10. haftasında oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazandı. İki maç, beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmalarda toplam 35 gol kaydedildi.

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarının sonuçları, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR:

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 0-4

Erzurumspor FK-Arca Çorum FK: 1-3

Kocaelispor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Eyüpspor: 5-1

Trabzonspor-Gaziantep FK: 2-0

İstanbul Başakşehir-Samsunspor: 5-2

Kasımpaşa-Beşiktaş: 2-2

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 5-0

PUAN DURUMU:

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 10 8 1 1 23 12 11 25 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 7 2 1 25 11 14 23 3.TRABZONSPOR 10 7 1 2 24 8 16 22 4.BEŞİKTAŞ 10 6 1 3 20 12 8 19 5.KASIMPAŞA 10 4 5 1 15 11 4 17 6.FENERBAHÇE 10 5 1 4 24 10 14 16 7.ARCA ÇORUM FK 10 5 1 4 21 16 5 16 8.KOCAELİSPOR 10 5 1 4 11 9 2 16 9.GÖZTEPE 10 4 3 3 21 17 4 15 10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 2 4 17 16 1 14 11.ERZURUMSPOR FK 10 4 2 4 9 15 -6 14 12.CORENDON ALANYASPOR 10 3 3 4 9 16 -7 12 13.ÇAYKUR RİZESPOR 10 3 2 5 11 15 -4 11 14.GENÇLERBİRLİĞİ 10 3 2 5 12 18 -6 11 15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 2 6 6 13 -7 8 16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 10 2 2 6 9 17 -8 8 17.SAMSUNSPOR 10 1 1 8 10 26 -16 4 18.EYÜPSPOR 10 1 0 9 3 28 -25 3

11. HAFTANIN PROGRAMI

6 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Gaziantep)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir (Isonem Park Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler (RAMS Park)

8 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK (Çaykur Didi)

16.00 Arca Çorum FK-Fenerbahçe (Çorum Şehir)

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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