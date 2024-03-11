Süper Lig'de rakipsiz Avrupa'nın da zirvesinde! Galatasaray iç saha performansıyla göz kamaştırıyor

Süper Lig'de 78 puanla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, iç saha performansıyla bir rekora da imzasını attı. Son olarak Rizespor'u, RAMS Park'ta konuk eden ve 6-2'lik bir galibiyet alan Aslan, geçen yıl şampiyonluğun en önemli faktörlerinden biri olan iç saha performansına bu sezonda da devam ederken, Avrupa devlerini de geride bıraktı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, 78 puanla bir adım önde. Bu sezonu da şampiyonlukla taçlandırıp, taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçen yıl şampiyonluğun kilidini açan iç saha performansına bu sezonda da devam ediyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Son olarak 13 Ağustos 2022'de, evinde Giresunspor'a mağlup olan Aslan, iç saha performansıyla da Avrupa'nın zirvesinde. O maçtan sonra evinden kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu sezon evinde 15'te 15 ile devam ediyor.

Toplamda 32 maçtır evinden kaybetmeyen Galatasaray, Süper Lig'de rakipsiz. Bu istatistikle Avrupa'nın da zirvesine yerleşen Galatasaray'ı 26 maçla Liverpool, 25'er maçla da Manchester City ve Atletico Madrid takip ediyor. 22 müsabakayla PSV 4, Real Madrid ise 19 maçla 5.sırada yer alıyor.

AVRUPA'DAKİ İKİ TAKIMDAN BİRİ

Avrupa'da bu sezon evinde oynadığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olan sarı-kırmızılıların rakibi Portekiz ekibi Sporting Lizbon.

Evinde oynadığı 15 karşılaşmayı kazanan Aslan'ın rakibi Sporting ise evinde oynadığı 12 karşılaşmayı kazandı.