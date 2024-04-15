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Süper Lig'in eski yıldızı hayatını kaybetti! Acı haberi Antalyaspor duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in eski yıldızı hayatını kaybetti! Acı haberi Antalyaspor duyurdu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalyaspor, bir dönem takımda forma giyen Joseph Boum'un hayatını kaybettiğini açıkladı. Joseph Boum, Mersin İdman Yurdu forması da giymişti.

Bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor forması giyen stoper oyuncusu Joseph Boum hayatını kaybetti.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eski futbolcumuz Joseph Boum’un hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Joseph Boum’a Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Joseph Boum, 2014-2015 yılında Antalyaspor forması giymiş ve 24 resmi maça çıkmıştı. Öte yandan Boum, Türkiye'de Mersin İdman Yurdu takımında da forma giymişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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