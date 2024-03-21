Süper Lig'in eski yıldızı Robinho'ya toplu cinsel saldırıdan 9 yıl hapis! Ama bakın cezasını nasıl çekecek
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Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası! İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan ceza alan Robinho, bakın cezasını nasıl çekecek.
Kariyerine Brezilya'da Santos takımında başlayan dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro formaları giymiş, yolu Türkiye'ye de düşmüştü. Süper Lig'de Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Robinho, toplu cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezası aldı.
İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasının onanmasının ardından 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.
Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi. İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasını İtalya'da çekmesi için 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.
SERBEST KALACAK
Öte yandan çok tartışılacak bir başka durum daha yaşanacak. Eğer 40 yaşındaki Robinho kararı temyize götürürse, bu süre zarfında serbest kalacak.