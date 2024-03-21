Süper Lig'in eski yıldızı Robinho'ya toplu cinsel saldırıdan 9 yıl hapis! Ama bakın cezasını nasıl çekecek

Düzenleyen: Songül Soysal 21 Mart 2024 14:11 - Güncelleme: 21 Mart 2024 14:12 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası! İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan ceza alan Robinho, bakın cezasını nasıl çekecek.