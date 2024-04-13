Süper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 32. haftasında görev alacak ilk VAR hakemini resmen duyurdu.

Süper Lig'de görev yapacak ilk yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün saat 16.00'da başlayacak olan Ankaragücü - Gaziantep FK maçında İspanyol Mario Melero Lopez, VAR hakemi olarak görev yapacak.

Lopez, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı VAR hakemi olacak.

Ankara Eryaman Stadı'ndaki maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan.

İspanyol Mario Melero Lopez'in VAR hakemi olarak atandığı karşılaşmada, AVAR görevinde ise Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara ve Koray Gençerler bulunacak.