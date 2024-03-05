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Süper Lig'in şampiyonu belli oldu! Tam 100 puanla mutlu sona ulaşacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in şampiyonu belli oldu! Tam 100 puanla mutlu sona ulaşacaklar

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol veri sitesi Euro Club Index'in analizine göre Süper Lig'in şampiyonu bu sezon Galatasaray olacak. Kümeye düşecek takımlar ise İstanbulspor, Pendikspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük...

Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımı tahmin etti. Öte yandan aynı site Süper Lig'de bu sezon küme düşecek takımları da son veriler ışığında güncelledi.

GALATASARAY 100 PUANLA ŞAMPİYON

Euro Club Index verilerine göre ligi son sırada tamamlayacak takım 20 puanla İstanbulspor olacak. Takımın başına İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor topladığı 37 puanla küme düşen ikinci takım olarak gösterildi. Süper Lig'de sezonu 18. takım olarak bitirecek kulübün 40 puanla Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor'un olacağı kaydedildi.

Süper Lig'in şampiyonu belli oldu! Tam 100 puanla mutlu sona ulaşacaklar - 1. Resim

İSTANBULSPOR - PENDİKSPOR - HATAYSPOR VE KARAGÜMRÜK DÜŞÜYOR

Süper Lig'den düşecek son takımın ise 42 puanla Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük olacağı tahmin edildi. Ligi Fatih Karagümrük ile aynı puanda bitireceği tahmin edilen Gaziantep FK'nın ise ligde kalacağı tahmin edildi. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 5 sırası ise şöyle; 

TRABZONSPOR: 65 PUAN

BEŞİKTAŞ: 66 PUAN

FENERBAHÇE: 97 PUAN

GALATASARAY: 100 PUAN

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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