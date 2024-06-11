Süper Lig'in yeni ekibi Umut Nayır için harekete geçti! Resmi görüşmeler başladı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, forvet hattına takviye yapmak istiyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer listesinin başında ise bonservisi Fenerbahçe'de olan Umut Nayır var.

Süper Lig'e geri dönen İzmir ekibi Göztepe, ligde kalıcı olmak ve üst sıraları hedefleyebilmek için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Dış transferde şu ana kadar sadece Djalma Silva'yı renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, rotasını Türkiye'ye çevirdi. Göztepe'nin transfer listesinin başında Umut Nayır olduğu öğrenildi.

UMUT DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye imza atıp devre arasında ise Pendikspor'a kiralanan oyuncu için Göztepe resmen devreye girdi. Göztepe'de 2016-17 sezonunda forma giyip play-off şampiyonluğu yaşayan Umut'un da İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında 13 maça çıkan Umut gol sevinci yaşayamadı. Pendikspor'da ise 18 müsabaka oynayan 30 yaşındaki forvet 5 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.