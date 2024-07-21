Süper Lig'in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor ve Bodrumspor arasında transfer gerçekleşti. Bodrumspor geçen sezon Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor FK, transferde hareketli saatler yaşıyor. Yeşil-beyazlı ekip, orta sahaya takviye yaptı.
Tarihinde ilk defa Süper Lig'de forma giyecek Bodrumspor, Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki Fredy Riberio'yu kadrosuna kattı.
Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Öte yandan, Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi