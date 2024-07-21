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Süper Lig'in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor'dan Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in yeni ekipleri arasında transfer! Bodrumspor FK, Eyüpspor&#039;dan Fredy Ribeiro&#039;yu kadrosuna kattı
Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'e yeni yükselen Eyüpspor ve Bodrumspor arasında transfer gerçekleşti. Bodrumspor geçen sezon Eyüpspor forması giyen Fredy Ribeiro'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor FK, transferde hareketli saatler yaşıyor. Yeşil-beyazlı ekip, orta sahaya takviye yaptı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de forma giyecek Bodrumspor, Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki Fredy Riberio'yu kadrosuna kattı.

Bodrum FK tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Öte yandan, Fredy Ribeiro geçtiğimiz yıl Eyüpspor forması altında 27 maça çıkmış, 2 gol 8 asist yapmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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