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Süper Lig'in yeni takımı Bodrum, Gaziantep FK karşısında son dakikada yıkıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in yeni takımı Bodrum, Gaziantep FK karşısında son dakikada yıkıldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK, ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi Bodrum, son dakikadaki Gaziantep golüne engel olamadı ve lige kötü bir başlangıç yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Maxim'e yapılan faulün ardından Gaziantep FK, serbest vuruş kazandı. Kaleyi karşıdan gören noktada Maxim'in vuruşunda top, direğin üstünden oyun alanını terk etti.

16. dakikada, Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Burak Çoban'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanında dışarıya çıktı.

21. dakikada Musah Mohammed, rakibinden kaptığı topu ceza sahasındaki Gökdeniz Bayrakdar'a pas verdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Gökdeniz Bayrakdar, topla rakip ceza alanı içine girdi. Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'in müdahalesiyle kornere gitti.

37. dakikada Bodrum FK futbolcusu Brazao'nun vuruşunda top, kale direğinin yanından saha dışına çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sona erdi.

SON DAKİKADA YIKILDI

51. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ömürcan Artan, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Kozlowski’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

63. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün’ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fredy’nin kafa vuruşunda top, kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

78. dakikada Sipay Bodrum FK atağında, Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan vuruşunda keleci Dioudis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+7. dakikada Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde Enric Saborit, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Müsabaka, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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