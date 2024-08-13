Süper Lig'in yeni takımı Bodrum, Gaziantep FK karşısında son dakikada yıkıldı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Ağustos 2024 09:34 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Bodrum FK, ilk maçında Gaziantep FK'yı konuk etti. Ev sahibi Bodrum, son dakikadaki Gaziantep golüne engel olamadı ve lige kötü bir başlangıç yaptı.