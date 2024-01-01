Szymanski ucuza gidecek

1 Ocak 2024 11:26 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 11:29

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sezonun belki de en flaş transferi oldu Sebastian Szymanski. Fenerbahçe’nin Dinamo Moskova’ya 9,75 milyon avro bonservis ödeyerek aldığı 24 yaşındaki Polonyalı için dudak bükenler bile şimdi onu hayranlıkla izliyor. Sarı lacivertlilerde 29 maçta 11 gol, 10 asiste ulaşarak kariyer rekoru kıran Szymanski, satın alma opsiyonunu kullanmayan Feyenoord’a pişmanlık yaşatırken, Avrupa’nın devlerini kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Liverpool, ManU, Chelsea ve Napoli, Szymanski için ön saflarda savaşırken, Fenerbahçe’nin bonservis beklentisi 30 ila 40 milyon avro olarak dillendiriliyor.

İDDİALAR GÜÇLENİYOR

Polonya basını, Szymanski’nin bu şekilde devam etmesi hâlinde ülke tarihinin en büyük yıldızı Robert Lewandowski’nin 45 milyon avroluk bonservis rekorunu kıracağını yazıyor. Ancak bu rakamlar Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı da olabilir. Sarı lacivertliler, Szymanski’nin 2027’e kadar sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığını söylese de, Polonyalının 15 milyon avroya istediği takıma gidebileceği iddiaları her geçen gün güçleniyor. Hatta Fenerbahçe’nin Szymanski’yle yeni sözleşme yapmak istediği ancak oyuncunun buna sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Süper Kupa’da yaşananlar sonrası sessizliğe bürünen Fenerbahçe dün yazılı bir açıklama yayımladı. Kulübün resmî sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır. Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur.

Sporun siyasetten uzak olması gerektiğini hatırlatarak; spor ve siyaseti birbirine karıştırmadan, sporu siyasi rekabetin malzemesi yapmadan, herkesi aklıselimle davranmaya davet ediyoruz. Şunu da özellikle belirtmek istiyoruz ki; Süper Kupa final maçının organizasyonu ile ilgili yaşanan aksaklıklar, sadece iki kulübün taleplerinin kabul edilmemesinden ibaret değildir. Ayrıca, maça çıkmama kararı iki kulüp tarafından alınmıştır.