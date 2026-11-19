Kombine sahiplerine Samsun maçı için öncelikli bilet alma hakkı ve hediye çeki verilecek

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Süper Lig’de cumartesi günü sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray’da zemin bakımı nedeniyle stat değişikliği yapıldı. Rams Park’ta oynanması gereken iç saha maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun da onayıyla 17 bin 318 kişi kapasiteli Başakşehir Fatih Terim Stadı’na alındı. Peki, loca ve kombine sahiplerinin durumu ne olacaktı? Yönetim bu konuda mağduriyet oluşmaması adına çözümler üretti. 44 bin kombine sahibinin olduğu sarı kırmızılılarda Samsun maçı için öncelikli bilet alma hakkı tanındı.

MAĞDURİYETİN FARKINDAYIZ

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Başta kombine sahiplerimiz olmak üzere tüm taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetin ve hayal kırıklığının farkındayız. Stadımızda oynanan son iç saha maçındaki bilet satış kategorilerindeki bedeline karşılık gelen tutar, önümüzdeki sezonun kombine yenileme ve satın alma işlemlerinde indirim olarak uygulanacaktır” denirken, “Ayrıca tüm kombine sahiplerimize GSStore mağazalarında kullanılmak üzere özel hediye çeki tanımlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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