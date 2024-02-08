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    • Taraftarlar çoktan formayı giydirdi! Derrick Köhn resmen Galatasaray'da

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Taraftarlar çoktan formayı giydirdi! Derrick Köhn resmen Galatasaray&#039;da

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Galatasaray, Bundesliga 2'de Hannover 96 forması giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile anlaşmaya vardı.

    Galatasaray yeni sol bekini Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılıların transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladığı 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi. Gana asıllı Alman oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Taraftarlar çoktan formayı giydirdi! Derrick Köhn resmen Galatasaray'da

    KÖHN İLE 3,5+1 YILLIK ANLAŞMA

    Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu için Hannover’e 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek, ayrıca kulübüne 300 bin euro bonus verilecek. Oyuncunun resti sonrası kulübü ikna olup, bonserviste indirime gittiği belirtildi. 3.5+1 senelik anlaşma sağlanan Köhn, yıllık 450 bin euro kazanacak.

    Avrupa Ligi listesine yetişmeyen Köhn, ligde ve kupada forma giyebilecek. Alman futbolcu bugün İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Spor > Taraftarlar çoktan formayı giydirdi! Derrick Köhn resmen Galatasaray'da
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