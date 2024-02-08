Taraftarlar çoktan formayı giydirdi! Derrick Köhn resmen Galatasaray'da
Spor Haberleri / Ajanslar
Galatasaray, Bundesliga 2'de Hannover 96 forması giyen 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray yeni sol bekini Almanya'da buldu. Sarı-kırmızılıların transferi için Hannover 96 ile anlaşma sağladığı 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn, İstanbul'a geldi. Gana asıllı Alman oyuncu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
KÖHN İLE 3,5+1 YILLIK ANLAŞMA
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu için Hannover’e 3 milyon 350 bin euro bonservis ödeyecek, ayrıca kulübüne 300 bin euro bonus verilecek. Oyuncunun resti sonrası kulübü ikna olup, bonserviste indirime gittiği belirtildi. 3.5+1 senelik anlaşma sağlanan Köhn, yıllık 450 bin euro kazanacak.
Avrupa Ligi listesine yetişmeyen Köhn, ligde ve kupada forma giyebilecek. Alman futbolcu bugün İstanbul’a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek.
Kaynak: Ajanslar