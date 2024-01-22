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    Tarihi aşağılanma! Beşiktaş teknik direktörü Santos'a eleştiri yağmuru

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Portekiz medyasında, son 13 yıldaki en ağır mağlubiyeti yaşayan Santos’un, Pendikspor tarafından küçük düşürüldüğü vurgulandı.

    Tarihi aşağılanma! Beşiktaş teknik direktörü Santos&#039;a eleştiri yağmuru
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Fernando Santos’un Beşiktaş’ın başında ilk yenilgisini alması, ülkesi Portekiz ve son olarak görev yaptığı Polonya’da geniş yankı uyandırdı. Ligde küme düşme hattındaki Pendikspor karşısında, tecrübeli teknik adamın ağır bir yenilgi aldığı vurgulandı. Portekiz’in Abola gazetesinde ‘Ivo Vieira’nın Pendikspor’u, Fernando Santos’u küçük düşürdü’ başlığı atıldı. Ojogo’da ise ‘Santos için son 13 yılın en ağır yenilgisi’ denildi. 

    UTANÇ VERİCİ

    Polonya’nın Sport internet sitesinde konuyla ilgili haberde ‘Fernando Santos’un uzun süre unutamayacağı bir gün. Bu sonuç için yenilgi ifadesi yetersiz kalır. Tarihî bir aşağılanma’ başlığına yer verildi. Goal internet sitesinde ‘Fernando Santos’un takımı adına utanç verici bir yenilgi’ başlığı atıldı, “Santos için bu acı verici bir darbe ve teknik direktörlük kariyerinin en büyük hatalarından biri” yorumu yapıldı.

    SAVUNMA ÇÖKTÜ

    Siyah-beyazlılar bu sezon 10 maçta kalesinde üç ve üzeri gol gördü. O maçlar şöyle:

    Trabzonspor 3-0

    A. Demir 4-2

    Antalya 3-2

    Fenerbahçe 3-1

    Alanyaspor 3-1

    Kasımpaşa 3-1

    Pendikspor 4-0

    Lugano 3-2

    Bodo/Glimt 3-1

    Brugge 5-0.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BEŞİKTAŞSantosKartal
    Haberler > Spor > Tarihi aşağılanma! Beşiktaş teknik direktörü Santos'a eleştiri yağmuru
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