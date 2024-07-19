Tavernier sürprizi! Trabzonspor’un sağ bek transferinde yeni gelişme

Malheiro ile anlaşan bordo mavililere İngiliz oyuncu haber gönderince planlar değişti. Son kararı Abdullah Avcı verecek

Trabzonspor’un sağ bek transferi yeni bir boyut kazandı. Thomas Meunier sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek takımdan ayrılmıştı. Yeni bir sağ bek arayışına geçen Fırtına, Boavista forması giyen 23 yaşındaki Pedro Malheiro ile anlaşmaya varmıştı. Ancak İskoçya’dan gelen haberle bu transfer beklemeye alındı. Rangers forması giyen James Tavernier’i İskoç kulübü yeni sezonda düşünmeyince menajerler Trabzonspor’un kapısını çaldı.

1 MİLYON AVRO FARK

Yapılan görüşmelerde 32 yaşındaki oyuncunun 2+1 yıllığına Trabzonspor’a gelebileceği konusunda bilgi verildi. Trabzonspor’un teklifi ile Rangers’ın istediği bonservis bedeli arasında 1 milyon avroluk fark bulunuyor. Öte yandan Malheiro’nun 23, Tavernier’in ise 32 yaşında olmasından dolayı teknik direktör Abdullah Avcı’nın detaylı bir sağlık analizi isteyeceği ve buna göre karar verilmesi konusunda tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

RAKİP RUZOMBEROK

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki rakibi Slovakya temsilcisi Ruzomberok oldu. İlk maç 25 Temmuz’da Sovakya’da oynanacak.