Muçi giderse Talisca gelir! Beşiktaş ikinci başkanı Hüseyin Yücel’den bomba açıklama

Siyah beyazlı taraftarların yıllardır yolunu gözlediği Brezilyalı oyuncu için açık kapı bırakıldı. Aston Villa önümüzdeki hafta Muçi için İstanbul’a gelecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transferde yıldızları birer birer patlatan Beşiktaş bu defa yeri yerinden oynatmaya hazırlanıyor. Gündemdeki isim, Beşiktaş taraftarının yüreğini hoplatmaya yetti: Anderson Talisca... Her transfer döneminde adı Beşiktaş’la anılan Brezilyalı yıldızın tekrar yuvaya dönüş ihtimali hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Önceki dönemlerde Talisca’nın maliyetinin karşılanması mümkün değildi. Bu defa siyah beyazlıların bu transferi gerçekleştirmesi için imkânları oldukça fazla.

İNGİLİZLER GELİYOR

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 10 milyon avro civarında. Siyah beyazlılar eğer geçen sezon 10 milyon avroya transfer ettiği Ernest Muçi’yi, Aston Villa’ya satarsa transfer gerçekleşecek. Yönetim, Muçi için 12 milyon avro istiyor. İngiliz kulübünün yetkilileri, geçen sezondan bu yana talip olduğu oyuncuyu transfer etmek için önümüzdeki hafta İstanbul’a gelecek.

YILLIK ÜCRETİ SPONSORDAN

Anderson Talisca, 2026’ya kadar sözleşmesinin bulunduğu Al-Nassr’dan yılda 12 milyon avro kazanıyor. Brezilyalı yıldız bu ücretini

10 milyon seviyesine çekerse Başkan Hasan Arat’ın da yıllık ücretinin önemli bir kısmını karşılayabilecek sponsorla şimdiden anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

VAN BRONCKHORST KONUŞTU: ÖZ GÜVEN KAZANACAĞIZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. “Ocakta gelme ihtimalim vardı ama olmadı” diyen Hollandalı teknik adam “Geçen sene altı hoca değişmiş ve şampiyonun 46 puan gerisinde kalınmış. Şimdi tekrar başlıyoruz. Öz güvenimizi kazanmamız çok önemli. Bunun için çalışıyoruz. Türkiye’ye meydan okumaya geldim” ifadelerini kullandı.

ARAT'TAN GİZEMLİ MESAJ: TAHMİN EDİLEMEYİZ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, transfer çalışmaları hakkında ilginç bir açıklamada bulundu. Siyah beyazlıların bir numaralı ismi “Beşiktaş her şeyi yapabilir. Beşiktaş tahmin edilemez bir strateji içerisinde, umarım başarılı oluruz” ifadelerini kullandı.

ARABİSTAN’A GİTMİYOR!

Beşiktaş taraftarının geçen sezon en çok tepki gösterdiği isimler arasında yer alan Daniel Amartey gitmemekte direniyor. İkinci başkan Hüseyin Yücel “Suudi Arabistan’dan resmî teklif geldi ama beyefendi gitmek istemiyor” diye konuştu.