Hacıosmanoğlu'nun zaferi! Türkiye Futbol Federasyonu’ndaki yarışı sürpriz aday kazandı...

Mehmet Büyükekşi’nin karşısına çıkan eski Trabzonspor Başkanı, 134’e 129’a oy farkla koltuğun yeni sahibi oldu ve ekledi: Formaları çıkardık, adalet getirmeye geldik

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) merakla beklenen Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan seçimde İbrahim Hacıosmanoğlu başkan seçildi. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu. Genel kurulda toplam 7 sandıkta 281 delege oy kullandı. 18 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Hacıosmaoğlu’nun 134, Büyükekşi’nin ise 129 oy aldığı açıklandı.

YÜKÜMÜZ AĞIR

Mehmet Baykan, Büyükekşi’nin 1, 2 ve 6 numaralı sandıklara itiraz ettiğini, söz konusu sandıkların yeniden sayıldığını ancak sonucun değişmediğini duyurdu. TFF’nin yeni başkanı Hacıosmanoğlu, “İlk teşekkürümü Sayın Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum. ‘Adaylar Cumhurbaşkanı baskısıyla çekiliyor’ dediler. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ile dost olmanın şerefini taşıyorum. Futbolu, güzelliklerini, kardeşliği, barışı sağlamak için yola çıktık, o sözü verdik. Yükümüz çok ağır” şeklinde konuştu.

İSTİFA ETSİNLER

Federasyonun kurullarına çağrıda bulunan Hacıosmanoğlu, “Buradan talebim, yarından tezi yok istifalarını sunsunlar” dedi. UEFA ve FIFA temsilcilerinin de takip ettiği seçimde Hacıosmanoğlu, “Daha önce tartışma yaşadığım Mecnun başkanla bir halka olarak sarılarak yola çıktık. Sonra bu halka büyüdü. Futbolun içinden geliyoruz, sorunları biliyoruz. Futbolun adil ve adaletli bir yönetime ihtiyacı var. Ortak noktada buluşacağız. Bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Biz formalarımızı çıkardık” diye konuştu.

SEÇİM SONUÇLARI:

Mehmet Büyükekşi: 129

İbrahim Hacıosmanoğlu: 134

Geçersiz:18

PFDK SEVKLERİNE SON

Hakemler hata yaptığında eleştiriyi kendisinin yapacağını belirten Hacıosmanoğlu, “İlk işim kulüp başkanlarının PFDK’ya sevkini yasaklayacağız. Adaletli yönetim istiyorsanız bunu sağlayacak irade bizde var. Bütün eski defterleri kapattık. Biz bir adım atana 10 adım atacağız” dedi.

DÖRT BÜYÜKLERDEN MESAJLAR

Ali Koç: “Her iki ismin de aday olmasına karşıydık. Seçimde boş oy kullandık. Bu seçim bizim için yok hükmündedir. FETÖ hâlâ Türk futbolunun içindedir ve bize göre güçlenmektedir.”

Dursun Özbek: “Mehmet Büyükekşi’nin devam etmemesini isteyen kulüplerden biriydik. Belki bir yenilenme olur diye düşündük. Büyükekşi’nin listesinde Galatasaray’ın desteklediği kimse yoktu.”

Hasan Arat: “Mehmet Büyükekşi Federasyonu’na en çok tepki gösteren kulüplerin başındaydık. İki başkan adayına da imza vermedik. Tek istediğimiz şeffaf ve adil bir yönetimdir.”

Ertuğrul Doğan: “Futbolda Trabzon devrimi oldu. Baskıya boyun eğmedik. İbrahim Hacıosmanoğlu verdiği sözleri tutar. İnşallah tartışmaların olmayacağı yeni dönem hayırlı olsun.”

İŞTE YENİ EKİP

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi, seçim sonrası zafer pozunu böyle verdi.