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Teknoloji tutkunlarının gözü A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçında!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Teknoloji tutkunlarının gözü A Milli Futbol Takımı&#039;nın İtalya maçında!

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde artık spor müsabakaları yeni nesil teknolojiyle izlenebiliyor. A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle izlenebileceğini TFF duyurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında kullanılan yeni teknoloji, maç günü 6784 kullanıcıya ulaştı. Maç içerisindeki önemli anları, futbolcuları takip edebileceğiniz yeni sistem sayesinde maçlar teknoloji ile buluşuyor.

Teknoloji tutkunlarının gözü A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçında! - 1. Resim

A Milli Futbol Takımı'nın yarın deplasmanda İtalya ile yapacağı hazırlık maçı, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle izlenebilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın İtalya ile oynayacağı hazırlık maçının AR teknolojisiyle takip edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, futbolseverlerin AR teknolojisinden faydalanabilmelerini sağlayacak ücretsiz uygulama hesabı da paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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