'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı Jose Mourinho'ya telefonundaki en ünlü kişinin kim olduğu soruldu. Mourinho'nun verdiği cevap sosyal medyada viral oldu.
Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda açıklamalar yaptı.
'TELEFON REHBERİNDEKİ EN ÜNLÜ KİŞİ KİM?'
TNT'de dev maçı yorumlayacak olan Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Rio Ferdinand'ın sorularını cevapladı.
Ferdinand'ın "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe başkanı" cevabını verdi.
FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM
Skysports'un Fenerbahçe'ye transferi hakkında sorduğu soruya Jose Mourinho,"Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi