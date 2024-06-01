'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 20:14 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı Jose Mourinho'ya telefonundaki en ünlü kişinin kim olduğu soruldu. Mourinho'nun verdiği cevap sosyal medyada viral oldu.