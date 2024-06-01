Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!

'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Telefonundaki en ünlü kişi kim?&#039; sorusuna Mourinho&#039;dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı Jose Mourinho'ya telefonundaki en ünlü kişinin kim olduğu soruldu. Mourinho'nun verdiği cevap sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi finali öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadyumu'nda açıklamalar yaptı.

'TELEFON REHBERİNDEKİ EN ÜNLÜ KİŞİ KİM?'

TNT'de dev maçı yorumlayacak olan Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Rio Ferdinand'ın sorularını cevapladı.

Ferdinand'ın "Telefon rehberindeki en ünlü kişi kim?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe başkanı" cevabını verdi.

FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM

Skysports'un Fenerbahçe'ye transferi hakkında sorduğu soruya Jose Mourinho,"Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Refah hayalet kente döndü! 1 milyon Filistinli göç etmek zorunda kaldıİsrail ateşkes için şartını açıkladı! Gazze'de savaş esir takasının ardından bitecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok' - SporMourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok'Al-Nassr, Ronaldo'nun geleceği hakkında açıklama yaptı! 'Artık kanı sarı akıyor' - SporAl-Nassr, Ronaldo'nun geleceği hakkında açıklama yaptı! 'Artık kanı sarı akıyor'Barcelona'da Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu - SporBarcelona'da Hansi Flick'in alacağı ücret belli olduLeonardo Bonucci eski teknik direktörü hakkında konuştu! 'Farklı bir son isterdim' - SporLeonardo Bonucci eski teknik direktörü hakkında konuştu! 'Farklı bir son isterdim'Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip! Galatasaray bonservis bedelini belirledi - SporWilfried Zaha'ya Premier Lig'den talip! Galatasaray bonservis bedelini belirlediGöztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağladı - SporGöztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı renklerine bağladı
Sonraki Haber Yükleniyor...