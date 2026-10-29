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TFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandı

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TFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandı
Başlık ResmiTFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandı

Trendyol 1'inci Lig'de 13'üncü hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. 1'inci Lig'de Bursaspor'un 28 puanla lider, Kayserispor'un 27 puanla ikinci ve Iğdır FK, 26 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK); Trendyol 1'inci Lig 13'üncü hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

30 Ekim Cuma
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

31 Ekim Cumartesi
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: Burak Demirkıran
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor: Emre Kargın

Direnç Tonusluoğlu
Başlık ResmiDirenç Tonusluoğlu

1 Kasım Pazar
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: Süleyman Bahadır
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: Turgut Doman
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969: İbrahim Güner
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

2 Kasım Pazartesi
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: Yiğit Arslan

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